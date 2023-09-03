Когда ждать снижения температуры вплоть до первых "минусов", спрогнозировал Игорь Кибальчич. Синоптик отметил, что первая декада сентября будет теплой.

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Когда в Украине будут первые заморозки

Кибальчич отметил, что температура будет снижаться постепенно как днем, так и ночью. В темное время суток минимум ориентировочно +6…+13 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +20…+26.

Однако на Юге ночи будут заметно теплее. В частности, +12...+18 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут +22…+28.

В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе,

– подчеркнул синоптик.

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