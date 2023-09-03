Во Львове и Луцке 3 сентября прошли сильные дожди, местами – град. Жители городов делятся в соцсетях видео и фото мощного ливня и его последствий, передает 24 Канал.
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В Луцке плавают машины
В областном центре Волыни прошел кратковременный дождь. Впрочем, он был настолько мощным, что затопил отдельные микрорайоны. Ливень начался где-то в 12:00 и длился час, однако этого хватило, чтобы улицы города, в частности на проспектах Возрождения, Соборности, а также улицы Кравчука, Конякина, Дубновскую можно было "переплыть" на лодках.
На опубликованных местными видео, видно, что уровень воды кое-где достигал половины колес автомобилей.
На Волыни прошел ливень с градом: видео
Во Львове затопило подъезды
В городе Льва ситуация не лучше. Там тоже прошел кратковременный дождь с грозой. Однако, как видим, с очень большими последствиями. Машины превратились в амфибии, подъезды затоплены. В центре кое-где исчез свет.
Вот как выглядит улица Ерошенко/ Фото Варта
У ТРЦ Victoria Gardens прорвало крышу, а на Южном рынке не выдержала канализация.
В Сыхове, жилом районе города, тоже дела плохие / Фото
Львов "плавает": видео
Во Львов этим летом ненастье приходит не впервые
- Следует отметить, что Львов затапливает уже дважды за последнюю неделю. После безумной жары 29 августа в городе прошел мощный ливень, небо пронизывала молния.
- 17 июля во Львове снова был дождь. Горожане выкладывали в сеть "апокалиптические" фото и видео. Тогда также с потолка торгового центра начала течь вода.
- В июле сильные дожди посещали оккупированный Севастополь. На дорогах города образовались реки, а машины превратились в лодки.
- По данным Укргидрометцентра, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях 4 сентября ожидаются кратковременные дожди.