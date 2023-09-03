В понедельник облачно с прояснениями. Ветер будет южныъ и северо-восточных направлений. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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В каких регионах ожидаются осадки
Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди. А в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской областях и Крыму, кроме небольших дождей, возможны еще и грозы. На остальной территории Украины не ожидается осадков.
Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Востоке столбики термометров будут показывать +20…+24. В Центре и на Востоке будет +24…+27. Самые высокие температуры будут на Юге. Там ожидается +26…+28.
Погода в областных центрах
- Киев – +21...+23
- Ужгород – +21...+23
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +20...+22
- Хмельницкий – +20...+22
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +20...+22
- Винница – +20...+22
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды в Украине 4 сентября / Карта Укргидрометцентра