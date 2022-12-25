Свято приходить і на фронт: на Донеччину прямує різдвяна шопка

Українське мистецтво міцно стоїть на сторожі святкового духу для наших захисників. 26 грудня зі Львову до захисників Констянтинівки поїде освячена різдвяна шопка.

Про це 24 каналу розповів директор Львівського скансену Михайло Закопець. Митці зі скансену близько трьох тижнів працювали над виготовленням частинки різдвяного дива для захисників на Донеччині.

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25 грудня у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького відкриють та освятять різдвяну шопку, яку наступного дня повезуть для військових на Донеччину, на КПП Костянтинівки.

Як створювалася шопка

Михайло Закопець розказав, що напередодні до скансену звернулися українські захисники з Донеччини і запитали, чи можуть львів'яни подарувати трохи тепла та радості для них. І без зайвих роздумів команда скансену вирішила виготовити різдвяну шопку для військових.

ЇЇ автором став іконописець Роман Зілінко. Над шопкою працювала вся команда художників та реставраторів скансену, адже вона має значні розміри – 2,5 на 3,5 метри.

Символіка

Композиція шопки надихалися народною іконою, стилем наїв. А головне — виконання шопки не є стандартним, там можна побачити і військових, і цивільних.

Адже які часи — такі і шопки,

– додав Закопець.

Цікаво, що і Марія з Йосипом насправді теж були переселенцями, адже за легендою вони мусили втікати. Пройшли тисячі років, а ми й досі змушені втікати, підкреслив пан Михайло.

"В такий спосіб мистецтво реагує, культура реагує, адже ми повинні бути актуальними і актуально реагувати на подібні виклики", – переконаний митець.

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Культурний фронт не спить

О 15:00 шопку планують символічно відкрити та освятити, поруч з нею поколядують представники різних конфесій, зазначив Закопець. А зранку 26 грудня шопка вирушить на схід України, аби подарувати трохи радості, тепла та різдвяного духу для ЗСУ і для всіх цивільних, які проїжджатимуть повз.

За 300 днів війни наш культурний фонд розуміє, що кожна така акція, такий об’єкт мистецтва завжди когось торкає. Тому духовна підтримка, підтримка тепла і світла є дуже цінною,

– наголосив львів'янин.

Чому свято має значення

Закопець згадав нещодавню розмову, з українським військовим, що нині воює на гарячому напрямку. І той попросив відправити їм на фронт листівку, адже шопку сенсу немає відправляти, і одразу розстріляють. Однак військові в найгарячіших точках теж хочуть отримати цю маленьку частинку тепла і радості. Будь-яка промоція нашої культури, української традиції, за словами львів’янина, є невід’ємною частиною цього свята.

"Поки ми є в тилу, ми робимо все аби наблизити нашу перемогу. І людям, особливо цивільним, дати почуття цього свята, адже свято — це не те що є навколо, а те що в нас в душі", – підсумував Закопець.