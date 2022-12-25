Праздник приходит и на фронт: в Донецкую область следует рождественская шопка

Украинское искусство крепко стоит на страже праздничного духа для наших защитников. 26 декабря из Львова к защитникам Константиновки поедет освященная рождественская шопка.

Про это 24 каналу рассказал директор Львовского скансена Михаил Закопец. Художники из скансена около трех недель работали над изготовлением частицы рождественского чуда для защитников Донецкой области.

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25 декабря в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого откроют и освятят рождественскую шопку, которую на следующий день повезут для военных в Донецкую область, на КПП Константиновки.

Как создавалась шопка

Михаил Закопец рассказал, что накануне в скансен обратились украинские защитники из Донбасса и спросили, могут ли львовяне подарить немного тепла и радости для них. И без лишних раздумий команда скансена решила изготовить рождественскую шопку для военных.

Ее автором стал иконописец Роман Зилинко. Над шопкой работала вся команда художников и реставраторов скансена, ведь она имеет значительные размеры – 2,5 на 3,5 метра.

Символика

Композиция шопки вдохновлялась народной иконой, стилем наив. А главное — выполнение шопки не стандартно, там можно увидеть и военных, и гражданских.

Ведь какие времена – такие и шопки,

– добавил Закопец.

Интересно, что и Мария с Иосифом на самом деле тоже были переселенцами, ведь по легенде они должны были бежать. Прошли тысячи лет, а мы до сих пор вынуждены бежать, подчеркнул Михаил.

"Таким образом, искусство реагирует, культура реагирует, ведь мы должны быть актуальными и актуально реагировать на подобные вызовы", - убежден художник.

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Культурный фронт бодрствует

В 15:00 шопку планируют символически открыть и освятить, рядом с ней поколядят представители разных конфессий, отметил Закопец. А утром 26 декабря шопка отправится на восток Украины, чтобы подарить немного радости, тепла и рождественского духа для ВСУ и для всех проезжающих мимо гражданских.

За 300 дней войны наш культурный фонд понимает, что каждая такая акция, такой объект искусства всегда кого-то затрагивает. Поэтому духовная поддержка, поддержка тепла и света очень ценна,

– подчеркнул львовянин.

Почему праздник имеет значение

Закопец вспомнил недавний разговор, с украинским военным, ныне воюющим в горячей точке. И тот попросил отправить им на фронт открытку, ведь шопку нет смысла не отправлять, ее сразу расстреляют. Однако военные в горячих точках тоже хотят получить эту маленькую частичку тепла и радости. Любое продвижение нашей культуры, украинской традиции, по словам львовянина, является неотъемлемой частью этого праздника.

"Пока мы в тылу, мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу. И людям, особенно гражданским, дать чувство этого праздника, ведь праздник — это не то, что есть вокруг, а то, что у нас в душе", – подытожил Закопец.