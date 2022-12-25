Про это 24 каналу рассказал директор Львовского скансена Михаил Закопец. Художники из скансена около трех недель работали над изготовлением частицы рождественского чуда для защитников Донецкой области.

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25 декабря в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого откроют и освятят рождественскую шопку, которую на следующий день повезут для военных в Донецкую область, на КПП Константиновки.

Как создавалась шопка

Михаил Закопец рассказал, что накануне в скансен обратились украинские защитники из Донбасса и спросили, могут ли львовяне подарить немного тепла и радости для них. И без лишних раздумий команда скансена решила изготовить рождественскую шопку для военных.

Ее автором стал иконописец Роман Зилинко. Над шопкой работала вся команда художников и реставраторов скансена, ведь она имеет значительные размеры – 2,5 на 3,5 метра.

Символика

Композиция шопки вдохновлялась народной иконой, стилем наив. А главное — выполнение шопки не стандартно, там можно увидеть и военных, и гражданских.

Ведь какие времена – такие и шопки,

– добавил Закопец.

Интересно, что и Мария с Иосифом на самом деле тоже были переселенцами, ведь по легенде они должны были бежать. Прошли тысячи лет, а мы до сих пор вынуждены бежать, подчеркнул Михаил.

"Таким образом, искусство реагирует, культура реагирует, ведь мы должны быть актуальными и актуально реагировать на подобные вызовы", - убежден художник.

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Культурный фронт бодрствует

В 15:00 шопку планируют символически открыть и освятить, рядом с ней поколядят представители разных конфессий, отметил Закопец. А утром 26 декабря шопка отправится на восток Украины, чтобы подарить немного радости, тепла и рождественского духа для ВСУ и для всех проезжающих мимо гражданских.

За 300 дней войны наш культурный фонд понимает, что каждая такая акция, такой объект искусства всегда кого-то затрагивает. Поэтому духовная поддержка, поддержка тепла и света очень ценна,

– подчеркнул львовянин.

Почему праздник имеет значение

Закопец вспомнил недавний разговор, с украинским военным, ныне воюющим в горячей точке. И тот попросил отправить им на фронт открытку, ведь шопку нет смысла не отправлять, ее сразу расстреляют. Однако военные в горячих точках тоже хотят получить эту маленькую частичку тепла и радости. Любое продвижение нашей культуры, украинской традиции, по словам львовянина, является неотъемлемой частью этого праздника.

"Пока мы в тылу, мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу. И людям, особенно гражданским, дать чувство этого праздника, ведь праздник — это не то, что есть вокруг, а то, что у нас в душе", – подытожил Закопец.