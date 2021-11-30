У 3 районах Львова 30 листопада не буде води: адреси
30 листопада 2021 , 11:16
Джерело:Львівводоканал
Фахівці Львівводоканалу 30 листопада проводитимуть ремонтні роботи на водомережах міста. Тож низка вулиць у Шевченківському, Залізничному і Франківському районах тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вулицях Шевченка – Юнаківа. Водопостачання планують відновити до 20:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00
- вулиця Бортнянського – всі будинки;
- вулиця Братів Міхновських – всі будинки;
- вулиця Вернигори – всі будинки;
- вулиця Голубовича – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона);
- вулиця Гуні – всі будинки;
- вулиця Гушалевича – всі будинки;
- вулиця Єрошенка – всі будинки;
- вулиця Залізнична – всі будинки;
- вулиця Золота – всі будинки;
- вулиця Квітки Основ'яненка – всі будинки;
- вулиця Кирилівська – всі будинки;
- вулиця Клепарівська – всі будинки;
- вулиця Комарова – всі будинки;
- вулиця Кооперативна – всі будинки;
- вулиця Коротка – всі будинки;
- вулиця Луцького – всі будинки;
- вулиця Марка Вовчка – всі будинки;
- вулиця Магазинова – всі будинки;
- вулиця Моринецька – всі будинки;
- вулиця Морозенка – всі будинки;
- вулиця Олени Степанівни – всі будинки;
- вулиця Одеська – всі будинки;
- вулиця Перова – всі будинки;
- площа Князя Святослава – всі будинки;
- вулиця Пстрака – всі будинки;
- вулиця Скляна – всі будинки;
- вулиця Сорохтея – всі будинки;
- вулиця Сосенка – всі будинки;
- вулиця Стародубська – всі будинки;
- вулиця Стороженка – всі будинки;
- вулиця Татарбунарська – всі будинки;
- вулиця Турянського – всі будинки;
- вулиця Хорватська – всі будинки;
- вулиця Хотинська – всі будинки;
- вулиця Чоловського – всі будинки;
- вулиця Шведська – всі будинки;
- вулиця Шевченка – будинки № 2 – 164 (парна сторона), 11 – 115 (непарна сторона);
- вулиця Щекавицька – всі будинки;
- вулиця Юнаківа – всі будинки;
- вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки;
- вулиця Яворівська – всі будинки;
- вулиця Ясна – всі будинки;
- вулиця Яцкова – всі будинки.
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Де подаватимуть воду з пониженим тиском (до третього поверху)
- вулиця Ангеловича – всі будинки;
- вулиця Антоновича – будинки № 4- 48 (парна сторона), 7- 37 (непарна сторона);
- вулиця Архітекторська – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Васильківського – всі будинки;
- вулиця Війтовича – всі будинки;
- вулиця Героїв УПА – всі будинки;
- вулиця Глибока – всі будинки;
- вулиця Головацького – всі будинки;
- вулиця Горської – всі будинки;
- вулиця Декарта – всі будинки;
- вулиця Єфремова – всі будинки;
- вулиця Затишна – всі будинки;
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Мельника – всі будинки;
- вулиця Меретина – всі будинки;
- вулиця Новий Світ – всі будинки;
- вулиця Новаківського – всі будинки;
- вулиця Одеська – всі будинки;
- вулиця Озаркевича – всі будинки;
- вулиця Опільского – всі будинки;
- площа Двірцева – всі будинки;
- площа Кропивницького – всі будинки;
- площа Липнева – всі будинки;
- площа Шашкевича – всі будинки;
- вулиця Політехнічна – всі будинки;
- вулиця Професорська – всі будинки;
- вулиця Рилєєва – всі будинки;
- вулиця Русових – всі будинки;
- вулиця Бандери – всі будинки;
- вулиця Сар'яна – всі будинки;
- вулиця Сєченова – всі будинки;
- вулиця Сорохтея – всі будинки;
- вулиця Старицького – всі будинки;
- вулиця Технічна – всі будинки;
- вулиця Тобілевича – всі будинки;
- вулиця Устияновича – всі будинки;
- вулиця Федьковича – всі будинки;
- вулиця Чернівецька – всі будинки;
- вулиця Чупринки – всі будинки;
- вулиця Шараневича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки;
- вулиця Шептицького – всі будинки
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.Зверніть увагу! Інформацію про аварійне та планове вимкнення водопостачання можна знайти на порталі Львівводоканалу.