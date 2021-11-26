Подекуди на Львівщині дощитиме. Також синоптики попередили про пориви штормового вітру.

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Прогноз погоди на 27 листопада – 1 грудня

У суботу, 27 листопада, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Білоруссю. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, а вдень місцями, падатиме невеликий дощ, в горах – з мокрим снігом. Можливе погіршення видимості під час опадів.

Вночі та вранці на окремі ділянки доріг огорне ожеледиця. Вітер – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі та вранці очікують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси тепла, а вдень – 5 – 7 градусів вище нуля. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.



Прогноз погоди на 27 листопада / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 28 листопада, на Львівщині буде хмарно. Часом падатиме дощ. Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – від 6 до 8 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 28 листопада / Дані Укргідрометцентру

Цікаво Якої погоди чекати у грудні: прогноз Укргідрометцентру

У понеділок, 29 листопада, в області також буде хмарно. За прогнозами синоптиків, протягом доби падатимуть дощ та мокрий сніг. Місцями дороги вкриє ожеледиця.

Вітер – західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень прогнозують 2 – 4 градуси вище нуля.



Прогноз погоди на 29 листопада / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 30 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі на території всієї області, а вдень місцями, падатиме мокрий сніг. Також очікують снігопади. Дороги вкриє ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень стовпчики термометрів також коливатимуться від 1 градусу морозу до 1 градусу вище нуля.



Прогноз погоди на 30 листопада / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 1 грудня, в області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде. Вдень часом йтиме мокрий сніг. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – південно-західний зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 1 грудня / Дані Укргідрометцентру