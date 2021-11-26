Местами на Львовщине будет идти дождь. Также синоптики предупредили о порывах штормового ветра.

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Прогноз погоды на 27 ноября – 1 декабря

В субботу, 27 ноября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Беларусью. В области облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, а днем ​​местами, будет идти небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом. Возможно ухудшение видимости во время осадков.

Ночью и утром отдельные участки дорог окутает гололед. Ветер – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью и утром ожидают порывы со скоростью 15-20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

Температура ночью составит 2 – 4 градуса тепла, а днем ​​– 5 – 7 градусов выше нуля. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.



Прогноз погоды на 27 ноября / Данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 28 ноября, во Львовской области будет облачно. Временами будет идти дождь. Ветер – южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а днем от 6 до 8 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 28 ноября / Данные Укргидрометцентра

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В понедельник, 29 ноября, в области также будет облачно. По прогнозам синоптиков, в течение суток будет идти дождь и мокрый снег. Местами дороги окутает гололед.

Ветер – западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем прогнозируют 2-4 градуса выше нуля.



Прогноз погоды на 29 ноября / Данные Укргидрометцентра

Во вторник, 30 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью на территории всей области, а днем местами, будет идти мокрый снег. Также ожидают снегопады. Дороги окутает гололед.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров также будут колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса выше нуля.



Прогноз погоды на 30 ноября / Данные Укргидрометцентра

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В среду, 1 декабря, в области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет. Днем будет идти мокрый снег. Дороги окутает гололед.

Ветер – юго-западный со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Прогноз погоды на 1 декабря / Данные Укргидрометцентра