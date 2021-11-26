Спасатели в фейсбуке показали фото бывшей обсерватории, которая расположена на горе. Ее засыпало снегом.

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Какая погода в Карпатах

Утром погода на горе Поп Иван Черногорский біла облачной. Спасатели отмечают, что видимость там ограничена. Ветер – юго-западный, со скоростью 12 – 13 метров в секунду. Пользователи в комментариях в шутку пишут, чтобы отправили немного снега во Львов.



Поп Иван Черногорский замело снегом / Фото горных спасателей

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