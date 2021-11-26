Спасатели в фейсбуке показали фото бывшей обсерватории, которая расположена на горе. Ее засыпало снегом.
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Какая погода в Карпатах
Утром погода на горе Поп Иван Черногорский біла облачной. Спасатели отмечают, что видимость там ограничена. Ветер – юго-западный, со скоростью 12 – 13 метров в секунду. Пользователи в комментариях в шутку пишут, чтобы отправили немного снега во Львов.
Поп Иван Черногорский замело снегом / Фото горных спасателей
Погода в Украине
- 26 ноября в большинстве регионов будет сухо и солнечно. В западных областях возможны дожди. В большинстве областей Украины ночью синоптики прогнозируют морозы от -1 до -7 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны.
- Во время новогодних праздников погода будет морозной. В то же время синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит. В частности потому, что "снежный покров не успеет лечь".
- Метеорологи прогнозируют, что зима может начаться в конце января и продлиться до конца февраля или начаться в конце декабря и длиться до конца января. Есть еще один вариант – она продержится с декабря по февраль.