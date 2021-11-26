Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь зафиксировали в начале недели. Однако непогода не прекращается и дальше.
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Китай в плену снегопадов
Сильный снегопад и метели охватили северо-восток Китая.
Из-за ощутимого ухудшения погоды школы и детские сады временно закрыли в Харбине, Цзилине и других городах. Кроме того, снегопады привели к перекрытию десятков автомагистралей, пришлось отменить и авиарейсы.
За последние дни в стране выпало рекордное количество снега. В частности, в восточном городе Цзямусы снежный покров достигает 42 сантиметров.
Рекордные метели сказались на 58 тысячах сельскохозяйственных предприятий только в северо-восточной провинции Ляонин. Повреждены десятки тысяч пахотных земель и почти 5 тысяч животноводческих ферм.
Китай накрыли снегопады: смотрите видео
Первый снег в Пекине в 2021 году: что известно
- В столице Китая в этом сезоне первый снег выпал в начале ноября – на 23 дня раньше, чем обычно.
- Снежная буря в Пекине привела к закрытию нескольких участков автомагистралей, остановке автобусного сообщения более чем на 160 маршрутах, а также сокращению количества рейсов в двух аэропортах города.