Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь зафиксировали в начале недели. Однако непогода не прекращается и дальше.

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Китай в плену снегопадов

Сильный снегопад и метели охватили северо-восток Китая.

Из-за ощутимого ухудшения погоды школы и детские сады временно закрыли в Харбине, Цзилине и других городах. Кроме того, снегопады привели к перекрытию десятков автомагистралей, пришлось отменить и авиарейсы.

За последние дни в стране выпало рекордное количество снега. В частности, в восточном городе Цзямусы снежный покров достигает 42 сантиметров.

Рекордные метели сказались на 58 тысячах сельскохозяйственных предприятий только в северо-восточной провинции Ляонин. Повреждены десятки тысяч пахотных земель и почти 5 тысяч животноводческих ферм.

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