Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь зафіксували на початку тижня. Однак негода не припиняється й надалі.

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Китай у полоні снігопадів

Сильний снігопад і хуртовини охопили північний схід Китаю.

Через відчутне погіршення погоди школи та дитячі садки тимчасово закрили в Харбіні, Цзіліні та інших містах. Крім того, снігопади призвели до перекриття десятків автомагістралей, довелося скасувати й авіарейси.

За останні дні у країні випала рекордна кількість снігу. Зокрема, у східному місті Цзямуси сніговий покрив сягає 42 сантиметрів.

Рекордні хуртовини позначилися на 58 тисячах сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. Пошкоджені десятки тисяч орних земель та майже 5 тисяч тваринницьких ферм.

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