Потужна стихія на Шрі-Ланці вже завдала чимало клопоту місцевим жителям. Та найгірше – призвела до смертей.
Читайте також Піщана буря, зливи й ураган: Єгипет накрила потужна негода
Негода у Шрі-Ланці
Сильні вітри та зливи накрили Шрі-Ланку ще кілька днів тому та продовжуються й досі.
За останньою інформацією, внаслідок негоди у 9 районах постраждали понад 100 тисяч сімей, 114 людей переселили в безпечні місця.
Жертвами стихії стали щонайменше 14 осіб, одну людину оголосили зниклою безвісти. Крім того, ще 22 місцевих жителі отримали поранення.
Застереження для населення
Департамент метеорології Шрі-Ланки 25 листопада повідомив, що для 19 районів оголошено червоний рівень небезпеки, оскільки там очікують продовження сильних дощів. Таке рішення прийняли через низькі атмосферні коливання на південному сході Шрі-Ланки та над частиною Бенгальської затоки.
Синоптики додали що погодні умови мають покращитися протягом доби 26 листопада.
Потужна негода накрила Шрі-Ланку: дивіться карту