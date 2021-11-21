Негода панує на єгипетському узбережжі Середземного моря. Там падають сильні дощі та дме потужний вітер.

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Пилова буря в Єгипті

Піщану бурю 20 листопада зафіксували на відстані 90 кілометрів на північний захід від Каїра. Зокрема, у місті Файюм пісковий пил призвів до погіршення видимості.

Через піщану бурю в десяти провінціях Єгипту закрили школи, в яких проходять недільні заняття.

Наслідки злив та штормового вітру

До негативних наслідків призвели й зливи, які супроводжувалися ураганним вітром.

В Олександрії та низці інших міст затопило декілька вулиць, там ускладнений рух автівок. Каїр також опинився під впливом дощового фронту, однак комунальні служби в більшості районів впоралися з опадами.

Водночас у Каїрі та Гізі влада скасувала заняття в школах в неділю. Університети вирішуватимуть питання з проведенням занять індивідуально.

Негода в Єгипті: Фото з твітерів Terror Alarm, Archaeology & Art, Egyptian Streets

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