Пожежники за добу понад п'ять сотень разів ліквідовували наслідки сильного вітру. Негода лютувала у п'ятницю, 19 листопада.

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У Польщі вітер дерево впало на авто: загинула людина

У Державній пожежній службі розповіли, що за останню добу (мовиться про 19 листопада) вони:

520 разів виїжджали на виклик, щоб ліквідувати наслідки сильного вітру;

найбільше випадків зафіксовано у двох регіонах – 320 у Поморському та 44 – в Західнопоморському.

На жаль, зафіксовано одного загиблого та одного пораненого,

– розповів речник Держпожежної служби.

Кшиштоф Баторський пояснив, що людина в Слупському повіті загинула внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль.

Автомобіль їхав дорогою, коли на нього впало дерево

Польські Wiadomości повідомили, що трагедія трапилась тоді, коли авто рухалось дорогою орієнтовно о 21 годині 19 листопада.

Унаслідок цього інциденту загинув 35-річний чоловік, а його супутник отримав поранення,

– повідомило видання.

Щоб ліквідувати наслідки негоди на місце скерували 4 пожежні бригади.



У Польщі через сильний вітер дерево впало на авто / Фото PAP / PSP Słupsk

Напередодні, 19 листопада, в Інституті метеорології та водного господарства оголосили попередження першого та другого ступеня через сильні пориви вітру в 6 воєводствах. Видання пояснює, що:

попередження першого ступеня передбачає, що можуть виникнути небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до матеріальних збитків та загрози здоров'ю та життю;

другого ступеня – що явища можуть посилюватися і ставати більш небезпечними.

До речі, синоптики й на 20 листопада прогнозують сильний вітер та дощ. Пориви вітру сягатимуть 50 – 70 кілометрів за годину.

Останні сумі інциденти в Польщі: коротко