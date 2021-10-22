Трагедія сталася неподалік від міста Свидник. На місці загинув 43-річний громадянин України.
Тим часом Зупинений рух поїздів і травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха
Смертельна негода у Польщі
Українець загинув на трасі, керуючи вантажівкою. Від пориву вітру його фура вилетіла в рів і перекинулася. Врятувати чоловіка не було можливості.
Окрім того, у Нижній Сілезії негода забрала життя ще трьох осіб:
- У Вроцлаві дерево впало на автомобіль, на місці загинули дві людини.
- У населеному пункті Сехніце сильний вітер пошкодив стіну недобудованої будівлі, під обвалом загинув 55-річний чоловік.
За даними Державної пожежної служби Польщі, протягом дня 21 жовтня в усій країні сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб. Також постраждали 5 рятувальників.
Загалом упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 000 разів виїжджали на виклики, пов'язані з ударом стихії. Найчастіше задля усунення повалених дерев і гілок з доріг, а також аби допомогти з пошкодженими дахами будинків.
Негода панувала і в Україні
- Шквальний вітер 21 жовтня піднявся на території усіх областей України. Рятувальники застерігали про погіршення негоди та оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.
- На щастя, обійшлося без жертв, однак є постраждалі, серед яких – діти.
- Пориви вітру наробили чималої шкоди у Львові. На вулиці Степанівни обвалилися стіна будинку, на Шевченка дерево впало на припаркований автомобіль.
- 21 жовтня у Дніпрі здійнявся сильний вітер, який повалив дерева. Кілька дерев впали на автівки та потрощили їх.
- У цей же день здійнявся сильний вітер в Одесі. Це призвело до падіння одразу кількох дерев. Одна людина постраждала, її забрала швидка.
- У Кременчуці на території садка дерево впало на виховательку та двох дітей.
- На Вижниччині, що на Буковині, пронісся буревій, який повалив дерева. Вони заблокували проїзд гірським перевалом "Шурдин".