Трагедія сталася неподалік від міста Свидник. На місці загинув 43-річний громадянин України.

Тим часом Зупинений рух поїздів і травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха

Смертельна негода у Польщі

Українець загинув на трасі, керуючи вантажівкою. Від пориву вітру його фура вилетіла в рів і перекинулася. Врятувати чоловіка не було можливості.

Окрім того, у Нижній Сілезії негода забрала життя ще трьох осіб:

У Вроцлаві дерево впало на автомобіль, на місці загинули дві людини.

У населеному пункті Сехніце сильний вітер пошкодив стіну недобудованої будівлі, під обвалом загинув 55-річний чоловік.

За даними Державної пожежної служби Польщі, протягом дня 21 жовтня в усій країні сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб. Також постраждали 5 рятувальників.

Загалом упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 000 разів виїжджали на виклики, пов'язані з ударом стихії. Найчастіше задля усунення повалених дерев і гілок з доріг, а також аби допомогти з пошкодженими дахами будинків.

Негода панувала і в Україні