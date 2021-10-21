Рятувальники застерігають про погіршення негоди. В усіх областях України оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.

До речі В Україну сунуть різке похолодання та заморозки: де й коли погіршиться погода

Рвучкий вітер в Україні

Вдень 21 жовтня в більшості областей буде шквальний вітер. Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах вітер підніметься до поривів у 25 метрів на секунду.

Синоптики називають це потенційно небезпечними умовами. Відтак краще утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.



Штормове попередження про сильний вітер / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Деревопад у містах України

В Одесі у середмісті 21 жовтня впали декілька дерев. На одній із вулиць велике дерево звалилося на кілька автомобілів.



Дерево потрощило авто в Одесі / Фото "Думської"

У Кременчуці дерево впало на території дитячого садочка. Постраждали двоє дітей і вихователька.

Яка погода буде 22 жовтня