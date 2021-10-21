Спасатели предостерегают об ухудшении непогоды. Во всех областях Украины объявили первый – желтый – уровень опасности.

Кстати В Украину идут резкое похолодание и заморозки: где и когда ухудшится погода

Порывистый ветер в Украине

Днем, 21 октября, в большинстве областей будет шквальный ветер. Укргидрометцентр предупреждает о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах ветер поднимется до порывов в 25 метров в секунду.

Синоптики называют это потенциально опасными условиями. Поэтому лучше воздержаться от прогулок в парках, где есть высокие старые деревья, а также не оставлять авто вблизи них.



Штормовое предупреждение о сильном ветре / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Деревопад в городах Украины

В Одессе в центре города 21 октября упали несколько деревьев. На одной из улиц большое дерево рухнуло на несколько автомобилей.



Дерево разбило авто в Одессе / Фото "Думской"

В Кременчуге дерево упало на территории детского сада. Пострадали двое детей и воспитательница.

Какая погода будет 22 октября