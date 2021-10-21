Спасатели предостерегают об ухудшении непогоды. Во всех областях Украины объявили первый – желтый – уровень опасности.
Кстати В Украину идут резкое похолодание и заморозки: где и когда ухудшится погода
Порывистый ветер в Украине
Днем, 21 октября, в большинстве областей будет шквальный ветер. Укргидрометцентр предупреждает о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах ветер поднимется до порывов в 25 метров в секунду.
Синоптики называют это потенциально опасными условиями. Поэтому лучше воздержаться от прогулок в парках, где есть высокие старые деревья, а также не оставлять авто вблизи них.
Штормовое предупреждение о сильном ветре / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Деревопад в городах Украины
В Одессе в центре города 21 октября упали несколько деревьев. На одной из улиц большое дерево рухнуло на несколько автомобилей.
Дерево разбило авто в Одессе / Фото "Думской"
В Кременчуге дерево упало на территории детского сада. Пострадали двое детей и воспитательница.
Какая погода будет 22 октября
- По прогнозу Укргидрометцентра, 22 октября во всех областях Украины будет облачно с прояснением.
- Ветер стихнет и в большинстве регионов будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Осадков на пятницу не прогнозируют.
- Средняя температура днем + 13...+ 15 градусов, ночью – + 8...+10.