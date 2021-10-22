Трагедия произошла неподалеку от города Свидник. На месте погиб 43-летний гражданин Украины.

Тем временем Остановлено движение поездов и травмированы люди: в Нидерландах шторм наделал беды

Смертельная непогода в Польше

Украинец погиб на трассе, управляя грузовиком. От порыва ветра его фура вылетела в ров и перевернулась. Спасти мужчину не было возможности.

Кроме того, в Нижней Силезии непогода унесла жизни еще трех человек:

Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека.

В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина.

По данным Государственной пожарной службы Польши, в течение дня, 21 октября, во всей стране сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек. Также пострадали 5 спасателей.

Всего в течение дня работники спасательной службы почти 10 000 раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего для устранения поваленных деревьев и веток с дорог, а также, чтобы помочь с поврежденными крышами домов.

Непогода царила и в Украине