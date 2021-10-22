Трагедия произошла неподалеку от города Свидник. На месте погиб 43-летний гражданин Украины.
Тем временем Остановлено движение поездов и травмированы люди: в Нидерландах шторм наделал беды
Смертельная непогода в Польше
Украинец погиб на трассе, управляя грузовиком. От порыва ветра его фура вылетела в ров и перевернулась. Спасти мужчину не было возможности.
Кроме того, в Нижней Силезии непогода унесла жизни еще трех человек:
- Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека.
- В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина.
По данным Государственной пожарной службы Польши, в течение дня, 21 октября, во всей стране сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек. Также пострадали 5 спасателей.
Всего в течение дня работники спасательной службы почти 10 000 раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего для устранения поваленных деревьев и веток с дорог, а также, чтобы помочь с поврежденными крышами домов.
Непогода царила и в Украине
- Шквальный ветер 21 октября поднялся на территории всех областей Украины. Спасатели предупреждали об ухудшении непогоды и объявили первый – желтый – уровень опасности.
- К счастью, обошлось без жертв, однако есть пострадавшие, среди которых – дети.
- Порывы ветра наделали немалы урон во Львове. На улице Степановны обрушилась стена дома, на Шевченко дерево упало на припаркованный автомобиль.
- 21 октября в Днепре поднялся сильный ветер, который повалил деревья. Несколько деревьев упали на машины и разбили их.
- В этот же день поднялся сильный ветер в Одессе. Это привело к падению нескольких деревьев. Один человек пострадал, его забрала скорая.
- В Кременчуге на территории садика дерево упало на воспитательницу и двух детей.
- На Вижниччине, что на Буковине, пронесся ураган, который повалил деревья. Они заблокировали проезд через горный перевал "Шурдин".