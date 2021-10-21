Інцидент стався 21 жовтня у дитсадку на вулиці Софіївській. Медикам подзвонили близько 12:00.
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Дітей госпіталізували
Дерево впало на дитячому майданчику. Воно травмувало двох дітей та виховательку. Малечу забрали до лікарні.
На місці працюють правоохоронці, а обставини встановлюють.
Штормове попередження в Україні
Синоптики та рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні. Спостерігатиметься рвучкий вітер – 15 – 20 метрів за секунду. Тому радять утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.
Схожі випадки
- У Стрийському парку у Львові 1 серпня на молодих людей впало дерево, які сиділи на лавочці. Тоді у місті був буревій. Від важких травм 20-річний хлопець з 18-річною дівчиною померли на місці.
- В одному за парків Дніпра 26 серпня на чоловіка впало дерево. Ймовірно, воно було сухе. Чоловік був старшим, він зламав 2 ноги.
- 23 серпня ялинка впала на Range Rover біля Одеської облради. Цей випадок назвали миттєвою кармою, оскільки авто припаркували з порушеннями. Щоправда, машину купили кілька днів тому. Власниця навіть не встигла його застрахувати.