Інцидент стався 21 жовтня у дитсадку на вулиці Софіївській. Медикам подзвонили близько 12:00.

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Дітей госпіталізували

Дерево впало на дитячому майданчику. Воно травмувало двох дітей та виховательку. Малечу забрали до лікарні.

На місці працюють правоохоронці, а обставини встановлюють.

Штормове попередження в Україні

Синоптики та рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні. Спостерігатиметься рвучкий вітер – 15 – 20 метрів за секунду. Тому радять утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.

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