Инцидент произошел 21 октября в детсаду на улице Софиевской. Медикам позвонили около 12:00.

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Детей госпитализировали

Дерево упало на детской площадке. Оно травмировало двоих детей и воспитательницу. Малышей забрали в больницу.

На месте работают правоохранители, а обстоятельства устанавливают.

Штормовое предупреждение в Украине

Синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине. Будет наблюдаться порывистый ветер 15 – 20 метров за секунду. Поэтому советуют воздержаться от прогулок в парках, где есть высокие старые деревья, а также не оставлять авто вблизи них.

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