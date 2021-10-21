Негода завдала значних збитків містам Барендрехт, Херенберг і Зельгем. У містах повалені дерева, обірвані комунікації і пошкоджені авто.
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Торнадо у Нідерландах
Вихори є одними з найнебезпечніших погодних явищ у Нідерландах. Вони виникають десятки разів на рік і мчать над сушею у вигляді стовбура на великій швидкості. Цього разу за день вдалося зафіксувати близько двох десятків таких торнадо.
У деяких містах зупинився рух потягів через повалені дерева та гілки. Залізниця була заблокована між Утрехтом та Амерсфортом. З Роттердаму 21 жовтня також не їздили потяги. Пасажирів закликали скористатися автобусами.
Кілька рейсів в найбільшому аеропорту країни Схіпголі були затримані чи навіть скасовані. Аеропорт радить пасажирам стежити за актуальною інформацією про рейси.
У селі Гронінген водій зіткнувся зі стовбуром дерева, що впав на дорогу. Його на швидкості віднесло у кювет. Чоловік вижив та зміг самостійно вибратися з авто.
Негода у Нідерландах 20 жовтня / Фото AP
Туристичний кемпінг у Зелхемі постраждав від торнадо. Жертв немає, але, за даними регіону безпеки він зазнав "досить великої шкоди".
Працівник кемпінгу каже, що, серед іншого, дерево впало на шале, де в той час сиділи люди. "Гілка дерева пройшла крізь дах. Це диво, що ніхто не постраждав". Крім того, на вагончики падали дерева і зносили караванні тенти.
Загалом страхові компанії отримали 241 повідомлення про збитки. Нищівні вітри найбільше зашкодили на півдні Нідерландів. Наразі погода вже стабілізувалася, а спецслужби приборкують її наслідки.
Шквальний вітер вирує і в Україні
- Рвучкий вітер 21 жовтня піднявся на території усіх областей України. Рятувальники застерігали про погіршення негоди та оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.
- 21 жовтня у Дніпрі здійнявся сильний вітер, який повалив дерева. Зокрема кілька дерев впали на автівки та потрощили їх.
- У цей же день здійнявся сильний вітер в Одесі. Це призвело до падіння одразу кількох дерев. Також постраждала людина, яку забрала швидка.
- У Кременчуці на території садка дерево впало на виховательку та двох дітей.