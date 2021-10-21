Потужну повінь спричинили безперервні зливи. Вони навіть заблокували шлях до одного із сіл, розташованого за 350 кілометрів на захід від Катманду, столиці Непалу.
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Опади не припиняються – ситуація може погіршитися
Стрімкий потік води змиває мости та будинки. Окрім того, залило рисові плантації. Через повінь одне з сіл виявилося відрізаним. Десятки людей вже кілька днів не можуть дочекатися допомоги рятувальників.
Влада попередила, що найближчими днями випаде ще більше опадів. Зокрема, прогнозують, що у східних гірських районах можливі сильні дощі і легкий або помірний снігопад.
Що відомо про жертв стихії
За останніми даними, жертвами стихії стали 77 людей, ще щонайменше:
- 22 поранених перебувають у лікарнях;
- 26 осіб зникли безвісти.
Влада наказала закрити школи та заборонила будь-яку релігійну та туристичну діяльність у штаті.
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