Мощное наводнение вызвали непрерывные ливни. Они даже заблокировали путь к одной из деревень, расположенной в 350 километрах к западу от Катманду, столицы Непала.

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Осадки не прекращаются – ситуация может ухудшиться

Стремительный поток воды смывает мосты и дома. Кроме того, залило рисовые плантации. Из-за наводнения одна из деревень оказалась отрезанной. Десятки человек уже несколько дней не могут дождаться помощи спасателей.

Власти предупредили, что в ближайшие дни выпадет еще больше осадков. В частности, прогнозируют, что в восточных горных районах возможны сильные дожди и легкий или умеренный снегопад.

Что известно о жертвах стихии

По последним данным, жертвами стихии стали 77 человек, еще по меньшей мере:

22 раненых находятся в больницах;

26 человек пропали без вести.

Власти приказали закрыть школы и запретили любую религиозную и туристическую деятельность в штате.

Обратите внимание! Ливни спровоцировали наводнения и в 2 северных штатах Индии. Всего за 3 дня умерли более 150 человек.

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