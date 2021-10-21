Мощное наводнение вызвали непрерывные ливни. Они даже заблокировали путь к одной из деревень, расположенной в 350 километрах к западу от Катманду, столицы Непала.
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Осадки не прекращаются – ситуация может ухудшиться
Стремительный поток воды смывает мосты и дома. Кроме того, залило рисовые плантации. Из-за наводнения одна из деревень оказалась отрезанной. Десятки человек уже несколько дней не могут дождаться помощи спасателей.
Власти предупредили, что в ближайшие дни выпадет еще больше осадков. В частности, прогнозируют, что в восточных горных районах возможны сильные дожди и легкий или умеренный снегопад.
Что известно о жертвах стихии
По последним данным, жертвами стихии стали 77 человек, еще по меньшей мере:
- 22 раненых находятся в больницах;
- 26 человек пропали без вести.
Власти приказали закрыть школы и запретили любую религиозную и туристическую деятельность в штате.
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