Непогода нанесла значительный ущерб городам Барендрехт, Херенберг и Зельгем. В городах повалены деревья, оборваны коммуникации и повреждены авто.

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Торнадо в Нидерландах

Вихри являются одними из самых опасных погодных явлений в Нидерландах. Они возникают десятки раз в год и мчатся над сушей в виде столба на большой скорости. На этот раз за день удалось зафиксировать около двух десятков таких торнадо.

В некоторых городах остановилось движение поездов из-за поваленных деревьев и веток. Железная дорога была заблокирована между Утрехтом и Амерсфортом. Из Роттердама 21 октября также не ездили поезда. Пассажиров призвали воспользоваться автобусами.

Несколько рейсов в крупнейшем аэропорту страны Схипхоле были задержаны или даже отменены. Аэропорт советует пассажирам следить за актуальной информацией о рейсах.

В селе Гронинген водитель столкнулся со стволом дерева, упавшим на дорогу. Его на скорости унесло в кювет. Мужчина выжил и смог самостоятельно выбраться из авто.

Непогода в Нидерландах 20 октября / Фото AP

Туристический кемпинг в Зелхеме пострадал от торнадо. Жертв нет, но, по данным региона безопасности он понес "достаточно большой ущерб".

Работник кемпинга говорит, что, среди прочего, дерево упало на шале, где в то время сидели люди. "Ветка дерева прошла сквозь крышу. Это чудо, что никто не пострадал". Кроме того, на вагончики падали деревья и сносили караванные тенты.

Всего страховые компании получили 241 уведомление об убытках. Сокрушительные ветры больше всего навредили на юге Нидерландов. Сейчас погода уже стабилизировалась, а спецслужбы укрощают ее последствия.

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