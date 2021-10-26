Його побачили біля входу в один з гуртожитків. За попередньою інформацією, причиною смерті було падіння з висоти.
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Молодий українець загинув у Польщі
У місті Люблін на південному сході Польщі у неділю, 24 жовтня, втратив життя молодий українець – 22-річний студент.
Його тіло знайшли приблизно о 7 ранку біля входу в один з гуртожитків університету Люблінська Політехніка. Поліція та рятувальники оперативно прибули на місце, але єдине, що їм залишалося – зафіксувати смерть чоловіка.
Оскільки він лежав на даху над дверима входу в гуртожиток, першим припущенням про причину смерті стало падіння з висоти. Далі виявилося, що хлопець випав із вікна 3 поверху.
Попередній огляд тіла померлого засвідчив, що якісь сторонні особи до його загибелі не причетні. Та усі обставини трагедії ще встановлюватиме слідство.
Прикро, але випадки загибелі українців у Польщі почастішали
- У жовтня неподалік міста Свидник загинув 43-річний чоловік через негоду.
- Також у місті Зелена Гура знайшли мертвим українського заробітчанина.
- А на початку місяця у страшній аварії за участю українців поблизу Катовіце загинули двоє молодих чоловіків.
- І буквально тиждень тому також у ДТП у Любуському воєводстві загинула 19-річна дівчина з України.