ДТП сталася вранці 16 жовтня між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. На місце оперативно прибули екстрені служби, поліція та працівники місцевої прокуратури.

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31-річний громадянин України, який перебував за кермом автомобіля Nissan, виїхав на зустрічну смугу руху. Після цього машина з'їхала у рів й перекинулася. Що до цього призвело – наразі невідомо. Одна з пасажирок легковика загинула на місці. Інший пасажир та водій – не постраждали.



Юна українка загинула у Польщі / Фото OSP Jasień



Водій та інший пасажир не постраждали / Фото OSP Jasień

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