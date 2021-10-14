Четверо українців потрапили до лікарень. Про це повідомила речниця міськвідділу поліції в місті Ополє Агнєшка Нерихла.

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За інформацією речниці поліції, аварія трапилась 14 жовтня о 7:15 на автомагістралі А4 у населеному пункті Магнушовіце Опольського воєводства.

Загрози життю українців немає

Мікроавтобус із українцями в'їхав у вантажівку з причепом, що рухалася попереду.

Після ДТП чотирьох пасажирів мікроавтобуса відвезли до лікарень для проведення розширеної діагностики. За інформацією поліцейських, які працювали на місці аварії, небезпеки для їхнього життя немає,

– повідомила Агнєшка Нерихла.

Речниця міськвідділу поліції в місті Ополє пояснила, що наразі про причини аварії говорити зарано – поліція з'ясовує усі обставини ДТП. Водночас через аварію одна смуга руху на відповідній автомагістралі була перекрита упродовж кількох годин.

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