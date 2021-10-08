Автобус спалахнув 6 жовтня близько 23:00 поблизу Томашова Любельського. Це на відстані 23 кілометри від українського кордону.
Зауважте У Тунісі зіткнулися поїзди: понад 30 постраждалих – відео з місця аварії
Правоохоронці розповіли, що жертв або постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, не було.
На щастя, водій вчасно зміг зупинитися, а пасажири встигли вибігти до того, як вогонь охопив весь автобус,
– мовиться у повідомленні.
За попередніми даними, причиною пожежі стало блокування гальмівної системи. Деталі наразі встановлюють фахівці.
У Польщі спалахнув автобус: дивіться відео
Легковик протаранив шкільний автобус
- Між селами Підвиноградів і Руська Долина на Закарпатті водій легкового автомобіля Audi-100 не впорався з керуванням та влетів у шкільний автобус Вилоцької територіальної громади.
- На щастя, учнів на момент ДТП в автобусі не було. Внаслідок інциденту постраждав водій легковика – 52-річний чоловік. Щоб врятувати чоловіка, рятувальникам довелося вивільняти його гідравлічним інструментом.
- На місці події працювали рятувальники з Виноградова.