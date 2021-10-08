Автобус спалахнув 6 жовтня близько 23:00 поблизу Томашова Любельського. Це на відстані 23 кілометри від українського кордону.

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Правоохоронці розповіли, що жертв або постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, не було.

На щастя, водій вчасно зміг зупинитися, а пасажири встигли вибігти до того, як вогонь охопив весь автобус,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною пожежі стало блокування гальмівної системи. Деталі наразі встановлюють фахівці.

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