Про це заявив представник Національної залізничної компанії Тунісу (SNCFT) Хассен Мяааді. Зазначається, що пасажирський потяг зіткнувся з іншим біля станції Megrine Riadh.

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На місце події прибуло більше ніж 10 машин швидкої допомоги та кілька рятувальних бригад. Усіх травмованих доставили до найближчих лікарень.



Причини зіткнення досі невідомі / Скриншот з відео

На кадрах видно наслідки зіткнення пасажирських потягів. В одному з них виламані двері, а кузов весь у вм'ятинах.

Розслідування вже розпочали. Наразі причини зіткнення невідомі.

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