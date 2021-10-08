Об этом заявил представитель Национальной железнодорожной компании Туниса (SNCFT) Хассен Мяаади. Отмечается, что пассажирский поезд столкнулся с другим возле станции Megrine Riadh.

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На место происшествия прибыло более 10 машин скорой помощи и несколько спасательных бригад. Всех травмированных доставили в ближайшие больницы.



Причины столкновения пока неизвестны / Скриншот с видео

На кадрах видны последствия столкновения пассажирских поездов. В одном из них выломаны двери, а кузов весь во вмятинах.

Расследование уже начали. Пока причины столкновения неизвестны.

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