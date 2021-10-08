Об этом заявил представитель Национальной железнодорожной компании Туниса (SNCFT) Хассен Мяаади. Отмечается, что пассажирский поезд столкнулся с другим возле станции Megrine Riadh.
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На место происшествия прибыло более 10 машин скорой помощи и несколько спасательных бригад. Всех травмированных доставили в ближайшие больницы.
Причины столкновения пока неизвестны / Скриншот с видео
На кадрах видны последствия столкновения пассажирских поездов. В одном из них выломаны двери, а кузов весь во вмятинах.
Расследование уже начали. Пока причины столкновения неизвестны.
В Тунисе столкнулись 2 поезда: смотрите видео
Масштабные аварии, которые произошли за последнее время
- В американском штате Аризона в воздухе не разминулись вертолет и самолет. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека.
- Возле берегов стамбульского района Йеникей произошло столкновение сухогрузов под флагами Турции и России.
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- В Бразилии разбился легкомоторный самолет: погибли 7 человек.
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