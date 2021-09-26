Трагедия произошла в районе города Джоплин. В поезде находились примерно 150 пассажиров и 13 членов экипажа.
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Шериф округа Либерти подтвердил, что в настоящее время известно о по меньшей мере 3 погибших.
Для расследования инцидента на место трагедии прибудет группа экспертов. Соответствующее решение уже принял Национальный совет по безопасности и транспорте США.
Генпрокурор Монтаны рассказал, что продолжается спасательная операция. К ней привлекли местных правоохранителей.
Мы молимся за безопасность всех пассажиров и членов экипажа, которые находились в поезде,
– говорится в сообщении.
Уцелевших пассажиров разместили в Честере. Для них выделили помещение местной школы.
Поезд сошел с рельсов в Монтане: смотрите видео
На Запорожье сошли с рельсов грузовые вагоны
- Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что 29 августа с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда.
- Инцидент произошел вблизи станции Запорожье-2.
- Из-за этого пришлось внести изменения в графики сразу 5 поездов.
- В частности, по измененному маршруту курсировал поезд Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.