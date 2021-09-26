Трагедия произошла в районе города Джоплин. В поезде находились примерно 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

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Шериф округа Либерти подтвердил, что в настоящее время известно о по меньшей мере 3 погибших.

Для расследования инцидента на место трагедии прибудет группа экспертов. Соответствующее решение уже принял Национальный совет по безопасности и транспорте США.

Генпрокурор Монтаны рассказал, что продолжается спасательная операция. К ней привлекли местных правоохранителей.

Мы молимся за безопасность всех пассажиров и членов экипажа, которые находились в поезде,

– говорится в сообщении.

Уцелевших пассажиров разместили в Честере. Для них выделили помещение местной школы.

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