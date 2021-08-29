Нескольким пассажирским поездам пришлось курсировать по измененному маршруту. Говорится о Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.

Ранее Из-за обстрела Авдеевки Укрзализныця ограничила движение поездов

Какие поезда задержатся:

№72 Киев – Запорожье,

№142 Мариуполь – Одесса,

№120 Запорожье – Львов,

№119 Львов – Запорожье,

№116 Киев – Бердянск.

В Укрзализныце отметили, что задержка в движении может составить до 2 часов. Перед пассажирами извинились за неудобства и призвали внимательно следить за обновлением информации.

На Львовщине недавно произошел похожий инцидент

Только 26 августа на Львовщине сошли с рельсов вагоны грузового поезда Клепаров – Батево. В результате инцидента ряд пассажирских поездов задерживались. К счастью, никто не пострадал.

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А 8 августа возле Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов – Киев: говорится о локомотиве и части первого вагона. Пассажиров пересадили.