Нескольким пассажирским поездам пришлось курсировать по измененному маршруту. Говорится о Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.
Ранее Из-за обстрела Авдеевки Укрзализныця ограничила движение поездов
Какие поезда задержатся:
- №72 Киев – Запорожье,
- №142 Мариуполь – Одесса,
- №120 Запорожье – Львов,
- №119 Львов – Запорожье,
- №116 Киев – Бердянск.
В Укрзализныце отметили, что задержка в движении может составить до 2 часов. Перед пассажирами извинились за неудобства и призвали внимательно следить за обновлением информации.
На Львовщине недавно произошел похожий инцидент
Только 26 августа на Львовщине сошли с рельсов вагоны грузового поезда Клепаров – Батево. В результате инцидента ряд пассажирских поездов задерживались. К счастью, никто не пострадал.
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А 8 августа возле Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов – Киев: говорится о локомотиве и части первого вагона. Пассажиров пересадили.