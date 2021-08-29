Кільком пасажирським поїздам довелось курсувати за зміненим маршрутом. Мовиться про Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.
Раніше Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів
Які потяги затримаються:
- №72 Київ – Запоріжжя,
- №142 Маріуполь – Одеса,
- №120 Запоріжжя – Львів,
- №119 Львів – Запоріжжя,
- №116 Київ – Бердянськ.
В Укрзалізниці зазначили, що затримка у русі може скласти до 2 годин. У пасажирів перепросили за незручності та закликали уважно стежити за оновленням інформації.
На Львівщині нещодавно стався схожий інцидент
Лише 26 серпня на Львівщині зійшли з рейок вагони вантажного потяга Клепарів – Батьово. Внаслідок інциденту низка пасажирських поїздів затримувались. На щастя, ніхто не постраждав.
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А 8 серпня поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ: мовиться про локомотив і частину першого вагону. Пасажирів пересадили.