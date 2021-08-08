К счастью, никто не пострадал. Правда, в результате аварии в пути задержится встречный поезд №358 Киев – Рахов.

Актуально Опасные для нацбезопасности процессы, – СНБО поручил проверить деятельность "Укрзализныци"

"Укрзализныця" начала расследовать инцидент

На место выехала комиссия Укразализныце. Случай расследуется.

Что касается пассажиров поезда, то их пересадили в другие вагонов. Сейчас решается вопрос о движении поезда далее.

Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно,

– отметили в "Укрзализныце".