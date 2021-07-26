В "Укрзализныце" попросили прощения за неудобства для пассажиров и пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика. Согласно официальным данным, задержались 7 поездов.

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В результате чего произошел инцидент, пока неизвестно.

Как поезда задержались из-за аварии электросети в Киеве

  • С наибольшим отклонением от графика тронулся поезд Киев – Мариуполь. Задержка составила 57 минут.
  • Поезд Киев – Бердянск отправился с задержкой в 50 минут.
  • Опоздать на такое же время может также поезд Киев – Новоалексеевка.
  • На 53 минуты позже поехал дальше поезд Чернигов – Ивано-Франковск.
  • Поезд Киев – Ужгород отклонился от графика на 32 минуты.
  • Задержался на 25 минут также поезд Киев – Бердянск, Авдеевка.
  • Наименьшую задержку зафиксировали у поезда, который едет из столицы в Трускавец – 15 минут.