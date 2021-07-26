В "Укрзалізниці" попросили вибачення за незручності для пасажирів та пообіцяли докласти максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка. Згідно з офіційними даними, затрималися 7 поїздів.

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Внаслідок чого стався інцидент, наразі невідомо.

Як потяги затрималися через аварію електромережі у Києві