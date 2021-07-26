В "Укрзалізниці" попросили вибачення за незручності для пасажирів та пообіцяли докласти максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка. Згідно з офіційними даними, затрималися 7 поїздів.

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Внаслідок чого стався інцидент, наразі невідомо.

Як потяги затрималися через аварію електромережі у Києві

  • З найбільшим відхиленням від графіка рушив поїзд Київ – Маріуполь. Затримка склала 57 хвилин.
  • Потяг Київ – Бердянськ відправився з затримкою у 50 хвилин.
  • Запізнитися на такий саме час може також потяг Київ – Новоолексіївка.
  • На 53 хвилини пізніше поїхав далі поїзд Чернігів – Івано-Франківськ.
  • Потяг Київ – Ужгород відхилився від графіка на 32 хвилини.
  • Затримався на 25 хвилин також поїзд Київ – Бердянськ, Авдіївка.
  • Найменшу затримку зафіксували у потяга, який їде зі столиці до Трускавця – 15 хвилин.