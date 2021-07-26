Правоохоронці затримали 5 службовців. Їх викрили під час ймовірного злочину. Про це повідомили 26 липня.

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Провели 30 обшуків

Зловмисників виявили слідчі, які таємно контролювали службовців. Вони згодом закупили в них 200 літрів викраденого пального.

Правоохоронці 30 разів обшукали приміщення підприємства та будинки службовців.

Що вдалось знайти

Поліцейські вилучили понад 1400 літрів дизелю.

Також знайшли каністри із залишками пального.

Засоби для відкачування та 5 автомобілів, якими перевозили.

Мобільні телефони, гроші в різній валюті, банківські картки, чорнові записи.

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Службовці з філії "Укрзалізниці" крали 30 тонн пального щомісяця / Фото Офісу Генерального прокурора

Службовцям може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі за привласнення чужого майна за попередньою змовою.

Досудове розслідування здійснюють представники Рівненського райуправління Нацполіції. Оперативний супровід – співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і Укрзалізниці. Останню представляє Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки.