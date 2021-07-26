Правоохоронці затримали 5 службовців. Їх викрили під час ймовірного злочину. Про це повідомили 26 липня.
Цікаво Деолігархізація дісталася Укрзалізниці: бюджет втратив мільярди гривень через Разумкова
Провели 30 обшуків
Зловмисників виявили слідчі, які таємно контролювали службовців. Вони згодом закупили в них 200 літрів викраденого пального.
Правоохоронці 30 разів обшукали приміщення підприємства та будинки службовців.
Що вдалось знайти
- Поліцейські вилучили понад 1400 літрів дизелю.
- Також знайшли каністри із залишками пального.
- Засоби для відкачування та 5 автомобілів, якими перевозили.
- Мобільні телефони, гроші в різній валюті, банківські картки, чорнові записи.
Актуально Розкрадання в Укрзалізниці: Дубневича зможуть судити аж у 2022 році
Службовці з філії "Укрзалізниці" крали 30 тонн пального щомісяця / Фото Офісу Генерального прокурора
Службовцям може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі за привласнення чужого майна за попередньою змовою.
Досудове розслідування здійснюють представники Рівненського райуправління Нацполіції. Оперативний супровід – співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і Укрзалізниці. Останню представляє Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки.