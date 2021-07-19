Втім, слідство не погодилося і вирішило, що скорочувати терміни ознайомлення зі справою не можна. Про це написав журналіст Олег Новіков.
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Дубневича судитимуть у 2022 році
Розпочати судовий процес хотіли у 2021 році. Проте слідчий суддя з ними не погодився і заявив, що матеріалів справи занадто багато.
Тож, як пише Новіков, провадження скерують до суду аж у лютому 2022 року.
Коротко про справу проти Ярослава Дубневича
- Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають організатором схеми масштабного розкрадання в Укрзалізниці.
- Йдеться про суми у понад 90 мільйонів гривень. Їх начебто "вивели" за рахунок постачання товарів за завищеними цінами.
- Ярослав Дубневич, за версією слідства, сприяв цьому як голова комітету Верховної Ради з питань транспорту.
- Дубневича затримали та відправили до СІЗО у 2019, але 8 листопада він вийшов під заставу у майже 100 мільйонів гривень.