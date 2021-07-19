Втім, слідство не погодилося і вирішило, що скорочувати терміни ознайомлення зі справою не можна. Про це написав журналіст Олег Новіков.

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Дубневича судитимуть у 2022 році

Розпочати судовий процес хотіли у 2021 році. Проте слідчий суддя з ними не погодився і заявив, що матеріалів справи занадто багато.

Тож, як пише Новіков, провадження скерують до суду аж у лютому 2022 року.

Нагадаємо. Розслідування справи Ярослава Дубневича щодо розкрадання в Укрзалізниці завершили у квітні 2020. Наразі вона перебуває у суді. Сам же Ярослав Дубневич зараз народний депутат.

Коротко про справу проти Ярослава Дубневича