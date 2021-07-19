Впрочем, следствие не согласилось и решило, что сокращать сроки ознакомления с делом нельзя. Об этом написал журналист Олег Новиков.
Подобная история "Пленки Вовка": ВАКС не ограничил подозреваемым время для ознакомления с материалами
Дубневича будут судить в 2022 году
Начать судебный процесс хотели в 2021 году. Однако следственный судья с ними не согласился и заявил, что материалов дела слишком много.
Поэтому, как пишет Новиков, производства направлены в суд только в феврале 2022 года.
Коротко о деле против Ярослава Дубневича
- Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают организатором схемы масштабного хищения в Укрзализныце.
- Речь идет о суммах в более 90 миллионов гривен. Их якобы "вывели" за счет поставки товаров по завышенным ценам.
- Ярослав Дубневич, по версии следствия, способствовал этому как председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.
- Дубневича задержали и отправили в СИЗО в 2019, но 8 ноября он вышел под залог в почти 100 миллионов гривен.