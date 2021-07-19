Впрочем, следствие не согласилось и решило, что сокращать сроки ознакомления с делом нельзя. Об этом написал журналист Олег Новиков.

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Дубневича будут судить в 2022 году

Начать судебный процесс хотели в 2021 году. Однако следственный судья с ними не согласился и заявил, что материалов дела слишком много.

Поэтому, как пишет Новиков, производства направлены в суд только в феврале 2022 года.

Напомним. Расследование дела Ярослава Дубневича о хищении в Укрзализныце завершили в апреле 2020 года. Сейчас оно находится в суде. Сам же Ярослав Дубневич сейчас народный депутат.

Коротко о деле против Ярослава Дубневича