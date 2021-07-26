Правоохранители задержали 5 служащих. Их разоблачили во время предполагаемого преступления. Об этом сообщили 26 июля.

Интересно Деолигархизация досталась Укрзализныце: бюджет потерял миллиарды гривен из-за Разумкова

Провели 30 обысков

Злоумышленников обнаружили следователи, которые тайно контролировали служащих. Они впоследствии закупили у них 200 литров похищенного горючего.

Правоохранители 30 раз обыскали помещения предприятия и дома служащих.

Что удалось найти

Полицейские изъяли более 1400 литров дизеля.

Также нашли канистры с остатками горючего.

Средства для откачки и 5 автомобилей, которыми перевозили.

Мобильные телефоны, деньги в разной валюте, банковские карты, черновые записи.

Актуально Хищение в Укрзализныце: Дубневича смогут судить аж в 2022 году

Служащие из филиала "Укрзализныци" воровали 30 тонн горючего ежемесячно / Фото Офиса Генерального прокурора

Служащим может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества по предварительному сговору.

Досудебное расследование осуществляют представители Ровенского райуправления Нацполиции. Оперативное сопровождение – сотрудники Департамента стратегических расследований и Укрзализныци. Последнюю представляет аппарат директора по экономической и информационной безопасности.