Правоохранители задержали 5 служащих. Их разоблачили во время предполагаемого преступления. Об этом сообщили 26 июля.
Интересно Деолигархизация досталась Укрзализныце: бюджет потерял миллиарды гривен из-за Разумкова
Провели 30 обысков
Злоумышленников обнаружили следователи, которые тайно контролировали служащих. Они впоследствии закупили у них 200 литров похищенного горючего.
Правоохранители 30 раз обыскали помещения предприятия и дома служащих.
Что удалось найти
- Полицейские изъяли более 1400 литров дизеля.
- Также нашли канистры с остатками горючего.
- Средства для откачки и 5 автомобилей, которыми перевозили.
- Мобильные телефоны, деньги в разной валюте, банковские карты, черновые записи.
Актуально Хищение в Укрзализныце: Дубневича смогут судить аж в 2022 году
Служащие из филиала "Укрзализныци" воровали 30 тонн горючего ежемесячно / Фото Офиса Генерального прокурора
Служащим может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества по предварительному сговору.
Досудебное расследование осуществляют представители Ровенского райуправления Нацполиции. Оперативное сопровождение – сотрудники Департамента стратегических расследований и Укрзализныци. Последнюю представляет аппарат директора по экономической и информационной безопасности.