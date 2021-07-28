Пресс-служба Укрзализныци рассказала, что "в 16:20 с вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье".

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Ориентировочное время задержки – 3 часа. Также с задержкой отправится и обратный рейс в Киев, время отправления дополнительно объявят по станции Запорожье,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что "Укрзализныця извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика".

Примите во внимание! Из-за аварийного отключения напряжения на главном железнодорожном вокзале Киева 26 июля 7 поездов не смогли тронуться с места.

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