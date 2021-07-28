Пресслужба Укрзалізниці розповіла, що "о 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя".

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Орієнтовний час затримки – 3 години. Також із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва, час відправлення додатково оголосять по станції Запоріжжя,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба наголосила, що "Укрзалізниця перепрошує за незручності та закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу та на офіційних каналах перевізника".

Зауважте! Через аварійне відключення напруги на головному залізничному вокзалі Києва 26 липня 7 потягів не змогли рушити з місця.

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