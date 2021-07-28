Пресслужба Укрзалізниці розповіла, що "о 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя".
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Орієнтовний час затримки – 3 години. Також із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва, час відправлення додатково оголосять по станції Запоріжжя,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба наголосила, що "Укрзалізниця перепрошує за незручності та закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу та на офіційних каналах перевізника".
Укрзалізниця: останні новини
- Укрзалізниця у липні 2021 року показала 7 оновлених пасажирських вагонів, які мають поповнити склад потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. Зокрема, вагони обладнали сучасними системами відеоспостереження, кондиціонування повітря.
- У липні Верховна Рада ратифікувала угоду, відповідно до якої Франція надасть офіційну підтримку Укрзалізниці в оновленні парку вантажних електричних локомотивів.