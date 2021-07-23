Все обновленные поезда пополнят состав поезда Интерсити №738/737 Киев – Запорожье. На рейсы их отправят уже на следующей неделе.
Важно Обновят локомотивный парк Укрзализныци: Зеленский подписал закон о сотрудничестве с Францией
Как выглядят обновленные вагоны
Обычные поезда обновили до современного вида и необходимой техникой. Например, мониторы в купе показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее. В каждом купе есть розетки с USB-портами.
Вагоны оборудовали:
- современными системами видеонаблюдения,
- кондиционирование воздуха,
- регулировка температуры отдельно в каждом купе,
- кнопкой вызова проводника
- индикатором занятости туалета.
В поезде есть вакуумные туалеты, обновленная система подачи воды. За ближайшие несколько месяцев так же отремонтировать планируют еще 24 вагона.
Отремонтированные вагоны в поезде Киев – Запорожье / Фото Укрзализныци
Обновление в Укрзализныце: из последнего
- Франция окажет официальную поддержку Укрзализныце в обновлении парка грузовых электрических локомотивов. Соответствующее рамочное соглашение в июле ратифицировала Верховная Рада.
- В Киеве заменят эскалаторы в вестибюле на Центральном железнодорожном вокзале. На это уже выделили 13 миллионов гривен и нашли фирму-победителя тендера.
- В начале июня Укрзализныця запустила аж 11 новых поездов к Черному и Азовскому морям. Также Укрзализныця возобновила курсирование поездов Днепр – Бердянск и Кривой Рог – Бердянск.