Все обновленные поезда пополнят состав поезда Интерсити №738/737 Киев – Запорожье. На рейсы их отправят уже на следующей неделе.

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Как выглядят обновленные вагоны

Обычные поезда обновили до современного вида и необходимой техникой. Например, мониторы в купе показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее. В каждом купе есть розетки с USB-портами.

Вагоны оборудовали:

современными системами видеонаблюдения,

кондиционирование воздуха,

регулировка температуры отдельно в каждом купе,

кнопкой вызова проводника

индикатором занятости туалета.

В поезде есть вакуумные туалеты, обновленная система подачи воды. За ближайшие несколько месяцев так же отремонтировать планируют еще 24 вагона.

Отремонтированные вагоны в поезде Киев – Запорожье / Фото Укрзализныци

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