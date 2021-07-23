В аварию попал пассажирский поезд № 14 Киев – Солотвино. От удара локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

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На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спасательные службы. К счастью, жертв в результате ДТП удалось избежать. Однако несколько пассажиров все же обратились за помощью к медикам.

По данным Укрзализныци, ДТП вызвал именно водитель грузовика. Он, несмотря на переездную сигнализацию, решил выехать на пути. Как следствие передняя часть локомотива сильно пострадала, а грузовик сильно деформирован.

Что будет с пассажирами

На место ДТП выехала комиссия Укрзализныци. Часть людей планируют доставить на станцию Солотвино дизель-поездом. А пассажиров обратного рейса поезда Солотвино – Киев дизель-поездом привезут к станции Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

Подробнее это дело будут расследовать местные правоохранители.

Место столкновения поезда и грузовика / Фото Укрзализныци, Mukachevo.net