В аварію потрапив пасажирський поїзд № 14 Київ – Солотвино. Від удару локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою.

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На місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальні служби. На щастя, жертв внаслідок ДТП вдалося уникнути. Однак кілька пасажирів таки звернулися по допомогу до медиків.

За даними Укрзалізниці, ДТП спричинив саме водій вантажівки. Він, попри переїзну сигналізацію, вирішив виїхати на колії. Як наслідок – передня частина локомотиву добряче постраждала, а вантажівку сильно понівечило.

Що буде з пасажирами

На місце ДТП виїхала комісія Укрзалізниці. Частину людей панують доправили до станції Солотвино дизель-поїздом. А пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино – Київ дизель-поїздом привезуть до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України.

Детальніше цю справу розслідуватимуть місцеві правоохоронці.

Місце зіткнення потяга та вантажівки / Фото Укрзалізниці, Mukachevo.net