Трагедія сталася у районі міста Джоплін. У потязі перебували приблизно 150 пасажирів та 13 членів екіпажу.

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Шериф округу Ліберті підтвердив, що наразі відомо про щонайменше 3 загиблих.

Для розслідування інциденту на місце трагедії прибуде група експертів. Відповідне рішення вже ухвалила Національна рада з безпеки на транспорті США.

Генпрокурор Монтани розповів, що триває рятувальна операція. До неї залучили місцевих правоохоронців.

Ми молимося за безпеку усіх пасажирів та членів екіпажу, які перебували у потязі,

– мовиться у повідомленні.

Вцілілих пасажирів розмістили у Честері. Для них виділили приміщення місцевої школи.

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