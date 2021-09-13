Трагический инцидент произошел в регионе Овернь-Рона-Альпы 12 сентября, примерно в 16:30. Вертолет разбился, направляясь на вызов для оказания помощи.
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Крушение самолета во Франции
После падения вертолет загорелся. В то время на его борту находились 5 человек.
Четырем спасателям удалось выжить, однако их коллега-механик погиб. Пилота, медика, а также 2 жандармов с травмами госпитализировали в Гренобль. По информации врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Реакция Макрона и главы МВД
На катастрофу вертолета отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.
Большая семья служащих гражданской безопасности потеряла одного героя... Нация разделяет боль семьи. Наши мысли с ранеными,
– прокомментировал инцидент Макрон.
В то же время министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил соболезнования семье и коллегам погибшего. Министр пообещал 13 сентября лично прибыть на место аварии и пообщаться с ними.
К слову, сейчас причины аварии неизвестны, правоохранители ведут расследование.
Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности / Твитер Gilles Toureng Pro
Вертолет разбился в департаменте Изе: смотрите карту