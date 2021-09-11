Трагедия случилась около 15:30 по киевскому времени. На место падения самолета прибыли пожарные, медики и правоохранители.
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Самолет отклонился от курса
Потерпевший крушение самолет принадлежал клубу "Этампе" в Эссоне в Нормандии. Он был одним из 5 воздушных судов, которые накануне вылетели в город Нанси. 3 из этих самолетов 10 сентября возвращались в Эссон, пока один не отклонился от указанного курса. Через несколько минут он начал терять высоту и упал.
Двоим погибшим было по 64 года, третьему – 72.
Из-за трагедии правоохранители открыли уголовное дело. Одной из версий причин падения самолета называют плохие погодные условия, из-за чего мужчины на борту не справились с управлением.
Еще одно крушение самолета во Франции: главное
- 5 сентября 2021 года между городами Фриокур и Воньяруе упал легкомоторный самолет DR400.
- На борту были 2 мужчин в возрасте 36 и 52 лет. Они погибли.
- Самолет упал на территорию одной из ферм через несколько минут после вылета с аэродрома.
- Причины аварии расследуют французские правоохранители.