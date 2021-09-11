Трагедия случилась около 15:30 по киевскому времени. На место падения самолета прибыли пожарные, медики и правоохранители.

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Самолет отклонился от курса

Потерпевший крушение самолет принадлежал клубу "Этампе" в Эссоне в Нормандии. Он был одним из 5 воздушных судов, которые накануне вылетели в город Нанси. 3 из этих самолетов 10 сентября возвращались в Эссон, пока один не отклонился от указанного курса. Через несколько минут он начал терять высоту и упал.

Двоим погибшим было по 64 года, третьему – 72.

Из-за трагедии правоохранители открыли уголовное дело. Одной из версий причин падения самолета называют плохие погодные условия, из-за чего мужчины на борту не справились с управлением.

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