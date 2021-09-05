По предварительным данным погибли двое мужчин, которые были на борту самолета в момент падения.

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Самолет упал возле фермы

Около 10 утра 4 сентября туристический самолет DR400 поднялся в воздух. На борту было двое мужчин 36 и 52 лет. Через несколько минут полета воздушное судно упало и разбилось о землю возле одной из ферм. Именно владелец хозяйства сообщил в полицию о случившемся.

Причины трагедии сейчас расследуют правоохранители.

Кратко о самолете DR400 DR400 – легкий пассажирский самолет, который изобрели во Франции в 1972 году в основном для тренировки будущих пилотов. Сейчас он по большей части популярен как туристический самолет, который можно найти во многих французских аэроклубах. Одним из таких был тот, что потерпел крушение.

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